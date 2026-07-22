В поселке Савинцы Харьковской области было поражено хлебоприемное предприятие, башни элеватора которого использовались боевиками ВСУ. На них они размещали средства радиоэлектронной борьбы и антенны связи. Также противник превратил их в наблюдательные посты.

В результате удара вспыхнул пожар, и здание получило повреждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Пораженные позиции противника находились в районе населенного пункта Ковалевка в 25 километрах от Одессы.

Также наша армия атаковала сухогруз и морское судно типа балкер в акватории Черного моря. Они направлялись в порты Одессы и Черноморска.

Кроме того, были поражены объекты портовой инфраструктуры Одессы. Среди них: разгрузочные терминалы и резервуары с горюче-смазочными материалами. Все это использовалось в интересах ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.