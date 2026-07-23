«Прощаюсь»: SHAMAN сжег в печи свои легендарные кожаные штаны

Певец SHAMAN сжег в печи свои легендарные кожаные штаны

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, опубликовал в личном блоге необычное видео, в котором устроил символическое прощание со своим узнаваемым элементом гардероба. Артист отправил в огонь кожаные штаны, ставшие частью его концертного образа.

Исполнитель объяснил свой поступок приближающимся юбилеем. По словам Дронова, совсем скоро ему исполнится 35 лет, а этот этап жизни, как он считает, требует серьезных перемен. Начать обновление певец решил именно со смены сценического стиля.

Видео запечатлело, как артист бросает кожаные штаны в печь, после чего они сгорают в огне. Эти брюки на протяжении долгого времени вызывали бурные обсуждения среди поклонников и пользователей сети, став одной из самых узнаваемых деталей его образа.

«Сегодня я прощаюсь с тем, что долгое время вызывало споры, разговоры и домыслы. Вас ждет новый SHAMAN!» — подписал артист публикацию.

Ранее Дронов рассказывал, что идея добавить кожаные штаны в концертный гардероб принадлежала его матери. Именно она однажды настояла, чтобы будущий артист примерил этот предмет одежды, который впоследствии стал его фирменной сценической деталью.

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