Мать балашихинского отравителя через суд признала его недостойным наследником

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 49 0

Обвиняемый еще может оспорить это решение, вернув себе права на квартиру.

Балашинского отравителя лишили наследства

Фото: ГСУ СК России по Московской области

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Мать обвиняемого в убийстве двух человек Артема Миссюры через суд добилась признания сына недостойным наследником. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Женщина обратилась в суд с требованием отменить дарение доли квартиры, прекратить право собственности Миссюры и закрепить это право за собой. Суд удовлетворил иск полностью.

«Копии судебного акта (об отмене дарения. — Прим. ред.) Миссюра не получал и извещен о них не был, соответственно, он имеет процессуальное право подать заявление об отмене этого решения, несмотря на возможный отказ в силу обстоятельств», — пояснил адвокат мужчины Денис Компанеец в разговоре с 5-tv.ru.

Артема Миссюру задержали в Балашихе летом 2024 года. По версии следствия, он систематически подсыпал сильнодействующие химические вещества в продукты родственников и знакомых. Погибли бабушка отравителя и друг детства, мать, отчим, сестра и девушка выжили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что балашихинский отравитель признал вину по делу о серии отравлений и попросил суд отправить его в зону СВО, заявив, что хочет «искупить свою вину кровью». При этом прокуратура требует для обвиняемого пожизненного лишения свободы.

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