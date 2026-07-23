Владельцу мишленовского ресторана в Сеуле грозит срок за муравьев в блюдах

Мишленовский ресторан в Сеуле оказался в центре громкого скандала. И всему виной — муравьи!

В заведении четыре года подряд подавали блюда с добавлением этих насекомых, и теперь владельцу грозит тюремный срок. Прокуратура утверждает, что ресторан нарушил закон о гигиене пищевых продуктов. По южнокорейскому законодательству муравьев употреблять в пищу нельзя.

Подсудимые признали вину. В оправдание заявили, что спорный ингредиент никогда не подавали гостям, которые были против. От таких угощений отказывались около 40% посетителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в продукции крупнейшей птицефабрики Ленинградской области специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный антибиотик. Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки.

В сельском хозяйстве сильнодействующие препараты используются как для лечения больных птиц, так и в профилактических целях. Однако эти вещества попадают в корм и в итоге оказываются внутри яиц. Чрезмерное употребление такой продукции может нанести вред здоровью: антибиотики вызывают привыкание, и со временем для лечения инфекций требуются все более сильные средства.

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