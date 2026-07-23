Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 52 0

По словам экс-возлюбленной Григория Костюка, за время отношений мужчина задолжал ей крупную сумму.

Что известно о разбирательстве сына Кадышевой с бывшей

Фото: © РИА Новости/ Пелагия Тихонова

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Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него 6 млн рублей

Суд отказал владелице пиар-агентства Дарье Де Батс во взыскании более шести миллионов рублей с бывшего возлюбленного — сына народной артистки России Надежды Кадышевой Григория Костюка. Об этом сообщает KP.RU.

«Суд отказал в удовлетворении заявленных ко мне требований. Не считаю правильным публично обсуждать детали личных отношений или давать оценки другой стороне», — заявил Григорий после решения суда.

Дарья Де Батс утверждала, что во время отношений давала Григорию деньги взаймы. Она просила взыскать с него более 4,5 миллиона рублей основного долга, проценты и судебные расходы. Общая сумма требований превысила шесть миллионов рублей.

Защита Костюка отрицала существование займа. Адвокат указывал, что между сторонами не заключалось никаких договоров, а одних банковских переводов недостаточно, чтобы доказать наличие долга.

Во время суда выяснилось, что пара много путешествовала и делала друг другу дорогие подарки. В частности, защита рассказала, что Григорий подарил Дарье кольцо стоимостью около восьми миллионов рублей. По мнению адвоката, это подтверждает, что речь шла о личных отношениях, а не о займах.

Также в материалах дела были банковские переводы. Дарья перечислила Григорию 500 тысяч рублей, однако подтверждения, что это был именно заем, суду не представили. При этом, по данным защиты, сам Костюк за время отношений перевел бывшей девушке около 880 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в интервью Дарья Де Батс называла разные суммы, которые, по ее словам, она потратила на Григория Костюка.

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Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

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