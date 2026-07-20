Третий танкер в КТК в Черном море был атакован беспилотником

Танкер Nelsa был атакован беспилотниками во время погрузки в терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

«20 июля 2026 года вновь был атакован гражданский морской танкер на Морском терминале КТК. Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер Nelsa, находившийся на погрузке», — проинформировали в организации.

Там также уточнили, что удар пришелся на правую часть борта между надстройкой и машинно-котельным отделением. В результате возник пожар. Огонь охватил палубу и отсеки судна.

Возгорание удалось ликвидировать. Танкер остался на плаву, разлива нефти или ее воспламенения удалось избежать. В ликвидации пожара участвовали погрузочные бригады судна и силы аварийного реагирования КТК.

Интернациональный экипаж из 22 человек был эвакуирован. На борту остались лишь капитан и его старший помощник.

Происшествие привело к временной остановке погрузки топлива на терминале.

«Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран», — подчеркнули в сообщении организации.

Они также призвали страны-участницы консорциума осудить атаку в рамках норм международного права. Более того, выработать практические меры по предотвращению подобных террористических актов.

Это уже третий танкер, пострадавший от ударов беспилотников. Первые две атаки были проведены 19 июля при перегрузке нефти грузоотправителей из Казахстана и США. Погрузка «черного золота» была остановлена, но вскоре возобновлена.

Первая атака уже была резко осуждена МИД и Министерством энергетики Казахстана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два нефтяных танкера подорвались и загорелись при попытке пройти через заминированный участок в районе Ормузского пролива. Иранская сторона заявила, что поврежденные суда связаны с разведывательной службой США.

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