Сохраняйте духовные ресурсы: китайский гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
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5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 июля по 2 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Сразу два дня без богатства на неделе: в среду и четверг будьте особенно бдительны с финансовыми вопросами и крупных операций и инвестиций не делайте. Еще два дня болезней — на понедельник и пятницу первичные визиты к врачу лучше не намечать. Зато очень хорошие по звездам вторник, среда, четверг и воскресенье — на них можно планировать множество дел, но с учетом особенностей.
Понедельник, 27 июля 2026 года
День Водного тигра
Прекрасный день для большинства важных дел. Проходит под лунной стоянкой сердца. Оно считается не самым благоприятным и дает излишнюю самоуверенность, поэтому лучше всего его использовать для решения денежных вопросов. Сразу две финансовые звезды ярко подсвечивают этот день: Золотой Замок и энергии Меркурия, покровителя торговли и коммуникаций. Но и для романтических свиданий и помолвки этот день тоже хорош. А вот вопросы здоровья лучше перенести на другой день: из-за звезды болезней диагнозы и рекомендации могут быть неточными.
Совет книги перемен: огонь поднимается к небу и сливается с ним — открытое, равное объединение обладает силой. Союз должен быть прозрачным и широким, а не замкнутым кружком для своих.
Вторник, 28 июля 2026 года
День Водного кролика
Проходит под особым покровительством Луны и собирает самые лучшие звезды. Она идет через 15 лунные сутки. Идеальное время для решения вопросов финансов, зарплаты, гонораров и проведения денежных операций. Начинать ремонтные работы, переезжать в новый дом, стартовать с проектами и бизнесом, отправляться в путешествия — очень хорошо. Используя этот день максимально активно, вы поднимите огромную волну удачи и заложите крепкую основу для будущего успеха. Интуиция и знаки в этот день говорят особенно громко. А лунная стоянка Хвост приносит завершение, ясность с течением времени. Офицер дня — Успех — сулит долгосрочную удачу в делах.
Совет книги перемен: гром над озером — внешний порыв встречается с внутренней готовностью принять перемены.
Среда, 29 июля 2026 года
День Деревянного дракона
День без богатства. Не годится для крупных финансовых операций, зато очень хороший для всего остального. Это хороший день для рытья бассейна, строительства, ремонта, установки новой двери в доме. Любые работы, связанные с водой, пройдут успешно. Переговоры, налаживание отношений имеют шансы на удачу. В такой день можно собирать долги.
Совет книги перемен: иногда даже в попытках все исправить нужно взять небольшую паузу. Не нужно давить и доказывать, лучше сохранить достоинство и делать то, что зависит лично от вас.
Четверг, 30 июля 2026 года
День Деревянной змеи
Еще один день без богатства, поэтому финансовые операции лучше перенести на более успешное время. А вот строительство, ремонты, земляные работы пройдут успешно. Допустимо сегодня переезжать в новый дом, праздновать новоселье, да и вообще устраивать мероприятия с гостями. Луна получает поддержку констелляции Ковш, которая приносит удовлетворение и завершение. Считается, что она приносит чудеса и может подарить какие-то судьбоносные события.
Совет книги перемен: нужно подождать, пока рассеется туман или закончится ливень: действовать можно и нужно, но не прямо сейчас, а в подходящий момент.
Пятница, 31 июля 2026 года
День Огненной лошади
Проходит под гораздо более сдержанными энергиями, чем предыдущие дни. Луна в стоянке Быка, которая считается созвездием катастроф и несет трудности, преграды, голод и болезни. Хорошее в ней только то, что она помогает прорвать оборону противника и осуществить атаку. Это день со звездой болезней. Обращения к врачу, в особенности первый прием, лучше перенести. Древние мастера советуют в такой день отдыхать.
Совет книги перемен: с ресурсами нужно бережно обращаться, иначе есть опасность перегрузки. То, что раньше помогало, теперь может навредить.
Суббота, 1 августа 2026 года
День Огненной козы
Очень сильные женские энергии дня: и гексаграмма «Невеста», и лунная стоянка Дева. Все про тихое смирение, любовь, романтику и домашние дела. Линию поведения следует тоже выбирать соответствующую — подстраивайтесь под ситуации. Это может быть непросто из-за резкости и изменяемости энергий. Ша Ци оказывается в центральном дворце, большинство дел обречены на неудачу. Структура дня не располагает к знакомствам — есть риск оказаться не в той компании. Также нужно последить за здоровьем, очень сильна звезда неприятностей и проблем в этот день. Его можно использовать для планирования, визита к врачу, путешествий и начала работы.
Совет книги перемен: важно навести порядок в том, что испортилось из-за застоя.
Воскресенье, 2 августа 2026 года
День Каменной обезьяны
Покровительство Венеры усиливает энергию металла в этот день. Он идеально подойдет для очищения, генеральной уборки, уничтожения препятствий на пути. Луна в стоянке Пустоты приносит только боль и страх, поэтому, чтобы справиться с такой энергией, лучше очищать дом, убирать препятствия со своего пути. Хорошо в этот день выставлять на продажу то, от чего вы хотите избавиться как можно быстрее. Но будьте внимательнее с документами и деньгами — есть риск потерь или ограбления.
Совет книги перемен: займитесь устранением преград, чтобы восстановить движение и единство.
Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июль 2026 года.
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