Сохраняйте духовные ресурсы: китайский гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 июля по 2 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Сразу два дня без богатства на неделе: в среду и четверг будьте особенно бдительны с финансовыми вопросами и крупных операций и инвестиций не делайте. Еще два дня болезней — на понедельник и пятницу первичные визиты к врачу лучше не намечать. Зато очень хорошие по звездам вторник, среда, четверг и воскресенье — на них можно планировать множество дел, но с учетом особенностей.

Понедельник, 27 июля 2026 года

День Водного тигра

Фото: 5-tv.ru

Прекрасный день для большинства важных дел. Проходит под лунной стоянкой сердца. Оно считается не самым благоприятным и дает излишнюю самоуверенность, поэтому лучше всего его использовать для решения денежных вопросов. Сразу две финансовые звезды ярко подсвечивают этот день: Золотой Замок и энергии Меркурия, покровителя торговли и коммуникаций. Но и для романтических свиданий и помолвки этот день тоже хорош. А вот вопросы здоровья лучше перенести на другой день: из-за звезды болезней диагнозы и рекомендации могут быть неточными.

Совет книги перемен: огонь поднимается к небу и сливается с ним — открытое, равное объединение обладает силой. Союз должен быть прозрачным и широким, а не замкнутым кружком для своих.

Вторник, 28 июля 2026 года

День Водного кролика

Фото: 5-tv.ru

Проходит под особым покровительством Луны и собирает самые лучшие звезды. Она идет через 15 лунные сутки. Идеальное время для решения вопросов финансов, зарплаты, гонораров и проведения денежных операций. Начинать ремонтные работы, переезжать в новый дом, стартовать с проектами и бизнесом, отправляться в путешествия — очень хорошо. Используя этот день максимально активно, вы поднимите огромную волну удачи и заложите крепкую основу для будущего успеха. Интуиция и знаки в этот день говорят особенно громко. А лунная стоянка Хвост приносит завершение, ясность с течением времени. Офицер дня — Успех — сулит долгосрочную удачу в делах.

Совет книги перемен: гром над озером — внешний порыв встречается с внутренней готовностью принять перемены.

Среда, 29 июля 2026 года

День Деревянного дракона

Фото: 5-tv.ru

День без богатства. Не годится для крупных финансовых операций, зато очень хороший для всего остального. Это хороший день для рытья бассейна, строительства, ремонта, установки новой двери в доме. Любые работы, связанные с водой, пройдут успешно. Переговоры, налаживание отношений имеют шансы на удачу. В такой день можно собирать долги.

Совет книги перемен: иногда даже в попытках все исправить нужно взять небольшую паузу. Не нужно давить и доказывать, лучше сохранить достоинство и делать то, что зависит лично от вас.

Четверг, 30 июля 2026 года

День Деревянной змеи

Фото: 5-tv.ru

Еще один день без богатства, поэтому финансовые операции лучше перенести на более успешное время. А вот строительство, ремонты, земляные работы пройдут успешно. Допустимо сегодня переезжать в новый дом, праздновать новоселье, да и вообще устраивать мероприятия с гостями. Луна получает поддержку констелляции Ковш, которая приносит удовлетворение и завершение. Считается, что она приносит чудеса и может подарить какие-то судьбоносные события.

Совет книги перемен: нужно подождать, пока рассеется туман или закончится ливень: действовать можно и нужно, но не прямо сейчас, а в подходящий момент.

Пятница, 31 июля 2026 года

День Огненной лошади

Фото: 5-tv.ru

Проходит под гораздо более сдержанными энергиями, чем предыдущие дни. Луна в стоянке Быка, которая считается созвездием катастроф и несет трудности, преграды, голод и болезни. Хорошее в ней только то, что она помогает прорвать оборону противника и осуществить атаку. Это день со звездой болезней. Обращения к врачу, в особенности первый прием, лучше перенести. Древние мастера советуют в такой день отдыхать.

Совет книги перемен: с ресурсами нужно бережно обращаться, иначе есть опасность перегрузки. То, что раньше помогало, теперь может навредить.

Суббота, 1 августа 2026 года

День Огненной козы

Фото: 5-tv.ru

Очень сильные женские энергии дня: и гексаграмма «Невеста», и лунная стоянка Дева. Все про тихое смирение, любовь, романтику и домашние дела. Линию поведения следует тоже выбирать соответствующую — подстраивайтесь под ситуации. Это может быть непросто из-за резкости и изменяемости энергий. Ша Ци оказывается в центральном дворце, большинство дел обречены на неудачу. Структура дня не располагает к знакомствам — есть риск оказаться не в той компании. Также нужно последить за здоровьем, очень сильна звезда неприятностей и проблем в этот день. Его можно использовать для планирования, визита к врачу, путешествий и начала работы.

Совет книги перемен: важно навести порядок в том, что испортилось из-за застоя.

Воскресенье, 2 августа 2026 года

День Каменной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Покровительство Венеры усиливает энергию металла в этот день. Он идеально подойдет для очищения, генеральной уборки, уничтожения препятствий на пути. Луна в стоянке Пустоты приносит только боль и страх, поэтому, чтобы справиться с такой энергией, лучше очищать дом, убирать препятствия со своего пути. Хорошо в этот день выставлять на продажу то, от чего вы хотите избавиться как можно быстрее. Но будьте внимательнее с документами и деньгами — есть риск потерь или ограбления.

Совет книги перемен: займитесь устранением преград, чтобы восстановить движение и единство.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июль 2026 года.

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