Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 27 июля по 2 августа.

Неделя пройдет под влиянием водолейского полнолуния и ретро-Сатурна. Фокус смещается к внутренней переоценке и расставанию с устаревшим. Расстановка планет по четырем стихиям позволит полноценно ощутить и прожить весь спектр эмоциональной и физической включенности.

Солнце во Льве дарует естественную уверенность и усиливает щедрость. Хочется делать подарки, помогать, делиться тем, что в избытке. Потребность в признании растет — всем приятно, когда замечают наши старания. Проще проявлять лидерские качества, а руководителям легче вдохновить команду. Хорошее время для презентаций, переговоров, любых выступлений. Энергия Льва поддерживает смелые шаги на пути самопрезентации.

Отличной идеей будет записаться на актерские курсы или запустить блог о своем увлечении. А можно просто начать одеваться так, как нравится, не оглядываясь на мнение окружающих. Развлечения и отдых очень важны сейчас, как и спортивная нагрузка. Мощная огненная энергия требует выхода, поэтому больше двигайтесь и занимайтесь тем, что доставляет радость. Светило встретится с «планетой большого счастья» — Юпитером в точном соединении. Появляются возможности, о которых мы раньше и не подозревали. А возможно, захочется замахнуться на что-то большее и масштабное. В этот период смело двигайтесь дальше привычного и пробуйте то, на что раньше не решились бы.

Не упустите момент удачи. Поддержка Сатурна поможет действовать продуманно и заложить основу для чего-то стоящего и долгосрочного. Но есть и непростые моменты: гордость может зашкалить, а упрямство и потребность во внимании усилятся. Легко переоценить свои возможности. То, что кажется сейчас простым, окажется сложным. Не давайте обещаний и не берите обязательств, которые трудно выполнить.

Процесс коммуникации нам обеспечивает ранимый и сенситивный Меркурий в Раке. Запоминается не информация, а ощущение от нее. Мы предпочитаем говорить о более личном, про то, что волнует. Логика отступает, а голые факты не работают. Важен только эмоциональный отклик. Переговоры лучше вести через личный контакт, добавить теплые интонации. Хорошее время разобраться со старыми обидами, поговорить с родителями или близкими о том, что беспокоит.

28 июля Луна без курса размывает важные детали. Проблемы возникают с новыми начинаниями и решениями, где нужна ясность. Знакомства получаются поверхностными. Период хорош для того, чтобы остановиться и заглянуть внутрь себя.

29 числа полнолуние в Водолее. Нервная система работает активнее. Мы становимся более чувствительными к обстановке и поступкам окружающих. Хочется обновления, свободы, движения. Привычные рутинные дела кажутся скучными. И это нормально. Под водолейским влиянием все мы немного бунтуем против обычного порядка вещей. Успокоить тревожность помогает все, что переключает внимание: прогулки, встречи с друзьями, хобби. Сейчас наиболее чувствительны ноги — не стоит напрягать икры, голени, лодыжки.

В сферу чувств Венера в Деве привносит энергию аккуратности, заботы и стремления к совершенству. Любовь на этом этапе более сдержанная и проявляется через практические поступки. Красивые обещания отходят на второй план. Здоровье попадает в фокус внимания. Покупки более обдуманные — выбираем не яркое, а качественное. Стоит вложиться в самосовершенствование. Отлично подойдут обучающие курсы, полезные гаджеты для здоровья и красоты. Однако включение Венеры в сложную конфигурацию с участием Марса и Лилит проявляется как напряжение в отношениях, финансах, в настроении. Может накрыть внезапная влюбленность или ссора, драматичные переживания в партнерстве, чувство вины или стыда за свои желания. Эмоции сейчас непредсказуемые. Не рубите с плеча, а сделайте паузу, чтобы остыть.

Марс в Близнецах хоть и приносит подвижную и интеллектуально заряженную энергию, но также находится под влиянием теневой фигуры Лилит. Возникают внезапные вспышки гнева или сексуальная напряженность. Необходимость осознанно поработать с внутренними противоречиями, чтобы не втянуться в деструктивные сценарии.

Сатурн переходит в ретроградное движение и замедлит темп, чтобы дать нам время избегать поспешности и перепроверить свой путь, обрести внутреннюю опору. Звезды советуют: ищите обходные пути и пробуйте различные варианты действий, не зацикливаясь на чем-то одном.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, смело отправляйтесь на сцену, ораторскую трибуну или в любое общественное место и заявите о себе. Успех, популярность и всеобщее внимание вам гарантированы. Великий Космос позволит вам почувствовать себя звездой. Возможны подарки и приятные сюрпризы от любимого человека. Для тех, кто в поиске второй половины, есть шанс встретить того, с кем вы ощутите радость и счастье.

Телец — гороскоп на неделю

Струны души Тельцов: семейная идиллия и взаимопонимание с домочадцами настроят на миролюбивый и гармоничный лад. Использование техник фэн-шуй или звучание мантр позволят высвободить положительную энергию в вашем помещении. Вы будете чувствовать себя уютно и защищенно. Наслаждение тишиной и покоем благоприятно скажется на психическом здоровье. Творческая работа на дому или организация творческой мастерской укажет вам на путь к счастью.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, как обычно, открыты для новых знакомств. Усиленная интеллектуальная деятельность способствует конструктивному обсуждению и удачному решению многих задач. Хороший период для чтения профессиональной литературы, повышения квалификации, получения нужных знаний и обучения. Дружелюбный настрой поможет в установлении полезных контактов, а поездки и командировки окажутся весьма удачными.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам неделя предоставит перспективы для повышения по службе, выгодного трудоустройства или получения финансового вознаграждения от руководства. Вы способны влиться в любую иерархическую структуру и прочно там закрепиться. Появится возможность установить длительные и серьезные отношения, в том числе со статусными персонами. Ставьте акцент на уверенное и планомерное движение к цели.

Лев — гороскоп на неделю

Львы — короли этой недели. Жизненные блага изобильно вливаются в ваше пространство, и успех фортуны сопутствует во многих вещах. Очень благоприятный период для расширения жизненной сферы и решения накопившихся проблемных вопросов. Гарантированы достижения в науке, творчестве и спорте. Заслуженные почести принесет участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях или симпозиумах.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев наступает благоприятное время для восстановления сил организма, прохождения санаторно-курортного лечения, курса массажа, оформления медицинской страховки на выгодных условиях. Постарайтесь избегать ситуаций, которые ввергают в стресс. Именно эмоционально сбалансированное состояние позволит вам накопить необходимые ресурсы. Благотворительность, сделанная от чистого сердца, вернется вам бумерангом добра.

Весы — гороскоп на неделю

Весам самое время насладиться разнообразием любовных историй или флиртом в социальных сетях. Для окружающих вы притягательная личность с творческим потенциалом. Тем, кто в паре, хорошо бы внести новизну в имеющиеся отношения. Это поможет вдохновить и заинтересовать партнера еще больше. Открывается прекрасная возможность заиметь новых друзей. Неделя подходит для любого вида социальной активности: публичных выступлений, рекламных мероприятий, светского общения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам звезды помогут заручиться уважением коллег и обрести заслуженную профессиональную репутацию. Для упрочения своего авторитета самое время начинать новые проекты, проявлять деловые качества и умственные способности. Направьте силы на наведение порядка в делах и связях. Успешные подвижки в делах добавят вам еще больше импульса и мотивации для движения вперед, к непокоренным пока вершинам.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы сумеют подать себя в выгодном ракурсе и высветить свои достоинства. Побудьте в центре внимания. Повышается романтизм и увлечение противоположным полом. Страсть может вспыхнуть во время путешествия, в ходе спортивной, научной или любой творческой деятельности. Можно задуматься о получении дополнительного образования, поступления в ВУЗ, защиты диссертации, обучения иностранным языкам.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя может подарить интересные перемены в доме или в семье. По крайней мере, обновить обстановку, интерьер или ландшафтный дизайн однозначно захочется. Это удачный период для расширения и преобразования своего жизненного пространства. Оформление страхового полиса обещает быть выгодным. Однако прежде, чем сделать окончательный выбор, прислушайтесь к мнению близких людей. Благодаря психотерапии удастся закрыть многие внутренние проблемы.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев наступает прекрасный период для плодотворного общения с коллегами, родственниками, соседями, а также для налаживания контактов с клиентами и подписчиками. Если к вам обратятся за советом или рекомендацией — постарайтесь оказать посильную помощь. Заключение деловых договоренностей и консультационная деятельность пройдут на легкой и позитивной волне. Загородная поездка может принести приятное и интересное знакомство.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, если вы планировали сделать ремонт, пройти медицинское обследование или приобрести домашнего питомца, пользуйтесь подходящим моментом. Трудоустройство сулит выгоду и комфортный климат в коллективе. Самосовершенствование и освоение новых практических навыков пойдут на пользу. Также стоит присмотреться к полезному питанию и начать вводить здоровые привычки в жизнь.

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