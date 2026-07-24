ПВО ликвидировала 33 дрона ВСУ над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 33 вражеских беспилотника над территорией Ленинградской области. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал губернатор.

При этом часом ранее Дрозденко заявлял о нейтрализации 11 летательных аппаратов противника.

Перед этим он сообщил, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Губернатор также предупредил граждан о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Угрозу атаки дронов противника объявили и в Санкт-Петербурге. Официальный канал оповещения жителей города в МАКС также предупредил горожан об ограничениях интернета из-за ситуации.

Кроме того, официальный Telegram-канал Росавиации заявил, что на фоне угрозы атаки БПЛА в петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехлетний мальчик погиб в результате падения украинского беспилотника в пригороде Воронежа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.