Финансовая неверность: как сокрытие доходов и расходов разрушает отношения

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 62 0

Проведенное международное исследование показало серьезность проблемы.

Почему сокрытие доходов и долгов считают изменой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Экономист Дорошина заявила, что сокрытие доходов угрожает отношениям в семье

Сокрытие долгов, доходов или расходов партнером стало восприниматься как серьезное нарушение доверия. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказала кандидат экономических наук Ольга Дорошина.

В ходе международного исследования финансового поведения пар, в котором участвовали свыше двух тысяч человек, состоящих в отношениях, выяснилось, что 38% респондентов приравнивают сокрытие финансов к физической измене, а еще 5% опрошенных считают, что это более серьезная проблема.

Результаты говорят о популярности тренда на финансовую самостоятельность, поэтому личные карты, собственные накопления или инвестиции сегодня становятся привычным явлением. Однако вместе с этим возникает вопрос об управлении средствами в семье.

Экономисты связывают сложившуюся ситуацию не с распределением обязанностей, а с «агентской проблемой», когда один фактически контролирует и распоряжается чужими ресурсами, а у другого такая возможность отсутствует. Исследование Университета Бригама Янга показало, что «финансовая ложь» неразрывно связана с изменой.

«Вот муж, у которого рабочий телефон с отдельным паролем — жена туда никогда не заглядывает, потому что это неприлично и вообще не ее дело. Вот жена, у которой есть карта, привязанная только к ее номеру, и выписку по ней видит только она. Само по себе это нормально, у каждого должно быть личное пространство. Но если по этому паролю или этой карте вдруг проходит что-то, чего партнер не должен видеть — риска почти никакого, туда и так никто не заглядывает. И рано или поздно мысль „один раз можно“ превращается в привычку», — заявила эксперт.

Она добавила, что решить такую проблему можно, обеспечив прозрачность операций. По ее словам, паре следует предусмотреть общий доступ к банковским приложениям, регулярно вместе просматривать выписки и исключить личные карты для крупных сумм без предварительного разговора. Специалист добавила, что такой вариант намного эффективнее, чем обычная слежка.

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