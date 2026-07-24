«Дискриминация»: РФ будет добиваться возвращения легкоатлетов на мировую арену

ВФЛА намерена отстаивать свои права в World Athletics

Россия будет добиваться возвращения наших легкоатлетов на мировую арену через суд. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в международный спортивный арбитраж.

Напомним, что продлить санкции решила самостоятельно Всемирная ассоциация легкой атлетики (World Athletics). И это несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета снять все ограничения с наших спортсменов.

«Все те заявления, которые World Athletics делает, что восстановление наших атлетов на международной арене напрямую связано с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной, которое устраивает все мировое сообщество, на наш взгляд, это является абсолютно дискриминационным и не имеющим никакого отношения к спорту. И, естественно, это не соответствует Олимпийской хартии», — заявил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Легкоатлеты по всему миру не просто осуждают решение ассоциации, они призывают вернуть наших спортсменов на все международные состязания.

«Решение заблокировать Россию вредит мировому спорту. Спортсмен не покажет свой максимум, потому что у него не будет соперника, столь же сильного, как российский», — подчеркнул итальянский ультрамарафонец Федерико Барруко.

«Ни один спортсмен в мире сегодня не должен быть наказан за свой труд санкциями. Российских спортсменов не нужно наказывать за то, что они выступают под российским флагом», — отметила тренер по легкой атлетике из Республики Сербской Теодора Лазаревич.

Жесткая позиция международной ассоциации выглядит максимально странно, учитывая, что многие другие федерации не просто допускают наших спортсменов к мировым турнирам, но и возвращают право выступать и с гимном, и с флагом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.