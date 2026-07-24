Почти вся Грузия осталась без электричества

В ночь на 24 июля в Грузии произошел масштабный сбой в системе электроснабжения — света лишились практически все регионы страны, в том числе блэкаут произошел в столице Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной электросистемы Грузии.

«Сегодня, примерно в 00:10 по местному времени, по всей стране произошел аварийный сбой подачи электроэнергии», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что специалисты ведут работу по восстановлению электроснабжения. Подача электричества уже частично возобновлена в Мцхета-Мтианети, Кутаиси, Они, Чиатуре, отдельных частях Тбилиси и других населенных пунктах.

Причину массового отключения света в пресс-службе не раскрыли, однако местные СМИ утверждают, что это произошло из-за крупной аварии на одной из электростанций. При этом оператор системы призвал граждан не верить версиям, которые распространяются в медиапространстве и соцсетях.

Кроме того, проблемы с электричеством коснулись и Абхазию. В министерстве энергетики заявили, что вся территория республики осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС, которая также поставляет энергию в Грузию.

«Идет процесс восстановления подачи электроэнергии в республику», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о полном отключении электроэнергии в Керчи в результате атаки украинских БПЛА.

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