Два месяца кропотливой работы: схема для вышивки стала причиной громкого скандала в мире рукоделия

Спор об авторском праве на вышивку может закончиться судом

Громкий скандал федерального масштаба разгорается вокруг Всероссийского конкурса декоративно-прикладного искусства. Художница обвинила одну из победительниц в присвоении своей интеллектуальной собственности — схемы для вышивки. Причем, конфликт двух рукодельниц неожиданно вскрыл проблемы всей индустрии рукоделия — от защиты авторских прав до прозрачности проведения таких конкурсов.

Так где же проходит граница между творчеством и копированием — корреспондент «Известий» Василий Михеев разбирался.

«Я вручную работаю в этой программе. Можете представить, какой это объем работы. Я эту работу рисовала два месяца», — говорит художница Светлана Бойко.

И результат этих трудов, считает Светлана, был украден. Точнее, сначала куплен на официальном сайте, а уже потом на престижном всероссийском конкурсе был высоко оценен, но под фамилией как раз покупательницы схемы вышивки. Да, рукодельница могла ее купить для личного пользования, но присваивать саму задумку уже нет, считает художница.

«Там абсолютно неограниченная коммерческая лицензия на мою работу. Она подарила исключительную лицензию, не ограниченную ни территортей, ни временем, навсегда. А организаторы дали ей диплом о том, что она автор», — возмущается Бойко.

Покупательница схемы Серафима Берсенева — участница конкурса «Современное наследие России» — говорит, что схему купила честно, чек на руках. Для нее, поясняет, карта точек для вышивания — что-то вроде нитки с иголкой, просто инструмент.

— Не указала я авторство. Я не писала, что схема моя авторская. Я просто указывала, что это моя работа. По условиям конкурса это не запрещается.

Закон об авторском праве всецело на стороне автора, что неудивительно. Всю сферу рукоделья принято считать некой самодеятельностью, а значит, и профессиональные художественные конкурсы — не про вышивальщиц по схемам.

Организаторы же конкурса ставят под сомнение само авторство Светланы. Архангел Михаил, говорят, — фигура каноническая, церковная. Патентовать изображение святого, считают, — нонсенс. А если Бойко — автор интерпретации, то и Серафима — точно такой же автор, но уже интерпретации на интерпретацию.

«У нее авторское право на вышивку крестом. Это другой вид искусства. Десять отличий здесь есть! В законе об авторском праве у нас есть — если у вас есть десять отличий, то здесь авторское право не работает», — сказала председатель оргкомитета Всероссийского конкурса художников и мастеров «Современное наследие России» Елена Цветкова.

Плюс ко всему, конкурс анонимный, оценивается исключительно мастерство рук, а в правилах отдельным пунктом — все споры с третьими лицами на совести конкурсантов. Активность же Светланы, говорят, — самопиар. Она же в борьбе за правду обратилась к организациям, указанным на сайте конкурса как партнеры: Эрмитажу, Петергофу, Комитету по культуре и экономическому университету. Ответы художницу обескуражили. В том числе от главного музея страны.

«Музеем был направлен запрос относительно правомерности указания их там логотипа. Художественный проект „Современное наследие“ не контролируется комитетом. Только Петергоф признался, что он является одним из организаторов, но он не вправе давать оценку в спорной ситуации», — рассказала Бойко.

Союз художников всецело на стороне коллеги и подчеркнуто вежливо называют произведением искусства именно схему. А итоговый результат — все-таки массовым рукодельем.

«Могу пойти в любой магазин для рукоделья, купить макраме, нитки, схему, вышить и отдать это на конкурс? Это примут? По мне — это не искусство, а приятное времяпрепровождение», — сказала руководитель отдела по связям с общественностью Санкт-Петербургского союза художников Марина Нериновская.

Теперь Светлана подумывает о том, чтобы идти в суд, доказывать свое авторство, а заодно требовать компенсации. Организаторы конкурса ей даже в чем-то благодарны — подсветилась неоднозначная практика конкурсантов творить по лекалам. А Серафима приносит свои глубочайшие извинения, хоть их напрямую никто и не просит. К предполагаемому вору своей интеллектуальной собственности у Бойко как-то меньше всех вопросов.

Такие картины по номерам есть в любом хобби-маркете — просто закрашиваешь нужным цветом нужную цифру — и получаешь что-то, что не стыдно повесить на кухне. Если вместо прилагаемых к набору красок взять, например, мелки или фломастеры, да еще и перепутать номера, то получится выиграть какой-нибудь престижный конкурс. Вопрос: чья это будет картина?!

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