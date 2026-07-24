В Китае молния ударила в ракету сразу после старта

А в Китае стихия ударила по высокотехнологичной ракете со спутником на борту — сразу после старта.

Благодаря защите оборудования космический аппарат и спутник на борту не получили повреждений — вывод на орбиту прошел штатно. Это первый подобный случай, когда обошлось без повреждений аппаратуры.

В 1969 году разряд молнии поразил американский «Аполлон-12» — причем дважды. Пошли массовые сбои, которые экипаж смог устранить и успешно продолжить миссию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предупреждают о растущей угрозе, которую космический мусор представляет для Земли. По их прогнозам, при сохранении текущих темпов загрязнения околоземного пространства через столетие это может привести к климатическим изменениям на планете.

Специалисты отмечают, что обломки спутников и ступеней ракет уже сейчас создают прямую опасность для Международной космической станции. Герой России, космонавт Андрей Борисенко подтвердил, что повреждения внешних элементов станции, таких как солнечные батареи, периодически фиксируются. Частицы мусора, разгоняющиеся до 15 тысяч метров в секунду (против 900 м/с у пули), способны пробить любую обшивку.

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