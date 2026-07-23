«Обожаю»: теща VAVANа гадает ему на картах и помогает планировать будущее

Теща VAVANа занимается астрологией и планирует ему будущее

Будущее российского актера и музыканта Владимира Селиванова, известного как VAVAN, планирует его теща-астролог. Об этом 5-tv.ru заявил сам музыкант во время концерта ко дню своего рождения.

«Тещу свою обожаю. <…> Она профессионально занимается астрологией. Она помимо этого еще психолог, очень мудрый человек», — сказал артист в ответ на вопрос об отношениях с мамой жены.

По словам Селиванова, ему очень нравится, что его теща позитивно мыслит. Женщина составляет ему «карту», подсказывая перспективы и возможности. Она советует зятю, на что сделать упор, а чего — остерегаться.

Ранее Селиванов также прокомментировал инцидент с народным артистом России Григорием Лепсом на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Музыкант плюнул на сцену при полном зале слушателей. По мнению VAVANа, в таком поступке нет ничего «преступного» — он подчеркнул, что для Лепса это лишь очередной медийный повод и пошутил о том, что в этом случае главное — «не поскользнуться на том, что выплюнул».

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