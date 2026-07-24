Достоинство падает: уровень тестостерона у мужчин снижается на 1% в год

Маркетплейсы продают опасные препараты для роста тестостерона

О необычных проверках объявил Пентагон. У солдат будут измерять уровень тестостерона. По данным ученых, проблемы с этим гормоном испытывает все большее число мужчин во всем мире, причем, из года в год либидо снижается все быстрее. Фарма уже нашла выход — предлагает и даже навязывает препараты для восстановления тестостерона.

Но побочные эффекты очень опасны. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук выяснил, куда делась мужская энергия.

Гели, уколы или капсулы — заветную дозу мужской энергии предлагают в любом формате. И в два клика. Маркетплейсы и соцсети завалены бустерами тестостерона. Блогеры рекламируют инъекции как волшебное средство.

— Сейчас я вам покажу пациента, который похудел на 30 килограмм при помощи инъекций тестостерона.

Другое видео — те же уколы, но результат обещают противоположный:

— Когда вы получаете сверхфизиологические нормы тестостерона, вы меняете свою базовую мышечную комплектацию. То есть вы становитесь больше, больше мяса.

Истерия вокруг добавок объяснима. У мужчин и правда проблемы с тестостероном. С каждым годом его уровень падает примерно на 1%. И так — последние 50 лет. Ученые винят ожирение, диабет, стресс и даже магнитные бури. Но роняет мужское достоинство — весь образ жизни.

«Валить на уровень стресса, бедные мужчины, они такие застрессованные, поэтому у них упал тестостерон. Они обжираются! Не двигаются! Употребляют алкоголь, курят, и как следствие — у них низкий тестостерон», — сказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Без тестостерона сохнет кожа, истончаются кости, мышцы дряблые, вечно нет настроения. На этих симптомах производители препаратов и паразитируют. Предлагают экспресс-чудо — гормонозаместительную терапию. Но редко предупреждают о побочках.

«Это терапия, которая требует регулярных инъекций и, более того, регулярной сдачи анализов крови. Поэтому пока мы используем гормонозаместительную терапию, она работает. Как только мы перестаем ее использовать, уровень тестостерона падает. Более того, первое время он упадет еще ниже, чем был изначально», — сказал уролог-андролог, кандидат медицинских наук Антон Ивашин.

Синдром отмены гормональных бустеров срабатывает уже на следующее утро. Мужчина чувствует себя развалиной.

«Им становится безрадостно. Они ничего не хотят делать, не хотят развиваться, строить карьеру, зарабатывать деньги, не обращают внимания на женщин. Это что-то сродни, не на 100%, но с депрессией», — сказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Искусственный тестостерон — это еще и повышенный риск инфаркта, инсульта, цирроза, бесплодия. Реклама об этом молчит.

Силовые тренировки — один из немногих естественных способов повысить тестостерон. Сразу после интенсивных занятий спортом уровень гормона может подскочить почти вдвое. Но этот всплеск временный. Чтобы закрепить результат, нужны месяцы регулярных занятий.

Вот как выглядит реальная мужская сила без химии. Сергей Савченко почти каждый день на высоте. Его стихия — горы. Поднимается сам, помогает подняться другим.

«Это как будто усиливает даже вот эту мужскую составляющую. Когда идет нагрузка в условиях естественной среды обитания, то есть природных условий — горы, реки, моря, озера — энергетика тебя напитывает, и ты чувствуешь себя полноценным человеком», — сказал альпинист Сергей Савченко.

Андрей Кайзер. Каждый день встает в 7 утра, правильно ест. В горы не ходит. Ходит на работу. Андрей — сварщик.

«Сейчас, когда на улице 30 плюс. Плюс еще спецодежда. Плюс когда ты варишь — металл нагревается до повышенной температуры», — говорит сварщик Андрей Кайзер.

Лишнему весу здесь просто неоткуда взяться, зато он — ходячая фабрика по выработке тестостерона. У Андрея трое детей. Без чудо-уколов и полезных советов от блогеров.

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