В Москве задержали женщину за попытку теракта против сотрудника органов безопасности

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 70 0

Россиянка действовала по заданию украинских спецслужб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В Москве задержали 30-летнюю женщину, пытавшуюся взорвать машину сотрудника органов безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, россиянка действовала по указанию украинских спецслужб. Она планировала установить взрывное устройство под автомобиль сотрудника органов безопасности.

Женщину задержали при попытке совершить теракт. За успешное выполнение задания ей обещали помочь переехать в одну из стран Евросоюза.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали агента Киева, который готовил теракт в Тюмени. Шестидесятилетний мужчина должен был взорвать один из крупных объектов Урала. В ведомстве рассказали, что он сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Получив задание, преступник сам выбрал объект атаки и придумал план, который мог бы привести к гибели мирных граждан. При обыске в доме у мужчины сотрудники ФСБ нашли автомат, пистолет и компоненты для изготовления взрывчатки.

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