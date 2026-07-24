«Кибер-саперы» армии России уничтожают технику ВСУ дронами-охотниками

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Оружие модернизируют в секретных лабораториях, где и разрабатывают новые тактики.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Военнослужащие инженерных бригад уже сегодня определяют, как поле боя будет выглядеть в будущем. В секретных лабораториях они модернизируют оружие и разрабатывают новые тактики его применения. От дистанционного минирования — до уникальных алгоритмов управления дронами. Как это меняет расклад сил на передовой — знает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Это теперь — элемент дистанционного минирования, который украинские боевики боятся больше, чем артиллерии.

Беспилотник, который не просто атакует. Он — охотник. Он подкарауливает грузовик с боеприпасами ВСУ в засаде, как хищник в саванне, и бьет наверняка. Остановить его невозможно. Даже коридоры из защитных сеток теперь лишь отсрочка. Попавшая в объектив западная техника уничтожается еще до того, как доедет к позициям.

Бойцов 45-й гвардейской инженерной бригады группировки «Запад» в шутку называют кибер-саперами и хирургами.

Здесь в режиме 24/7 идет постоянный мониторинг линии боевого соприкосновения, и наших операторов БПЛА не зря называют хирургами, потому что от них требуется, что называется, оперативное вмешательство.

Пока одни дроны превращаются в минную ловушку, другие уже выходят на финальную огневую позицию. Этот конвейер не останавливается ни на минуту. Вылеты идут бесконечным потоком.

Сейчас в воздух поднимается «Феникс». Но чтобы поразить противника, сапер должен перехитрить современный алгоритм боевых действий.

«Мы развиваемся постоянно, потому что постоянно поступает новый вид техники, новый вид дронов — они увеличиваются как в размерах, так и в качестве, также и в дальнобойности. Поэтому правильный оператор-сапер всегда развивается и никогда не стоит на месте», — сказал военнослужащий группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Митяй».

В развитии помогают вот такие секретные лаборатории подразделения. Здесь рождается оружие будущего. Собирают не просто готовые изделия. Инженеры колдуют над платами, чтобы увеличить дальность и защиту от помех. В целом, здесь проектируют то, что будет бить врага уже завтра.

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