Предсказавший COVID-19 и кризис 2008 года журналист предрек новую угрозу

Журналист Пестон: мировую экономику ждет серьезное финансовое потрясение

Политический редактор ITV News Роберт Пестон заявил, что мировая экономика в ближайшие один-два года может столкнуться с серьезным финансовым потрясением. По его мнению, причиной нового кризиса способен стать не сам искусственный интеллект, а масштабный инвестиционный бум вокруг этой технологии. Слова журналиста привело издание The Independent.

Пестон ранее обращал внимание на риски банковского сектора перед кризисом 2008 года и предупреждал британские власти о появлении неизвестного вируса в Китае в конце 2019 года. Теперь он призывает обратить внимание на стремительный рост расходов на развитие ИИ-инфраструктуры.

«Я действительно опасаюсь, что в ближайшие год или два мы столкнемся с серьезным финансовым крахом в глобальном масштабе», — заявил Пестон.

Миллиарды уходят на дата-центры и энергетику

По словам журналиста, технологические компании вкладывают огромные суммы в строительство дата-центров и энергетических объектов, необходимых для работы современных нейросетей.

Пестон считает, что ситуация на рынках напоминает период перед биржевым крахом 1929 года, когда инвесторы массово вкладывались в перспективные направления, не всегда оценивая реальные риски.

Масштабы нынешнего бума действительно впечатляют. По оценкам аналитиков, мировые расходы на инфраструктуру для искусственного интеллекта выросли со 153 миллиардов долларов в 2024 году до 318 миллиардов в 2025-м. В 2026 году показатель может приблизиться к 487 миллиардам долларов, а к 2029 году превысить один триллион.

Главный вопрос — окупятся ли вложения

При этом остается открытым вопрос, смогут ли компании, развивающие ИИ, получить доходы, которые оправдают такие масштабные расходы.

Пестон считает, что если спрос на сервисы искусственного интеллекта окажется ниже прогнозов, часть игроков рынка может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. После возможных первых банкротств инвесторы начнут избавляться от переоцененных активов, что способно привести к резкому падению фондовых рынков.

Однако даже такой сценарий, по мнению журналиста, не остановит развитие самой технологии.

После возможного обвала инфраструктура останется

Пестон сравнил нынешнюю ситуацию с железнодорожным бумом XIX века. Тогда многие инвесторы потеряли деньги, но сами железные дороги сохранились и в дальнейшем стали важнейшей частью мировой экономики.

Аналогично, считает журналист, после завершения инвестиционной гонки останутся построенные дата-центры, энергетические мощности и вычислительная инфраструктура, которые продолжат использоваться.

Еще одним риском Пестон назвал возможное влияние ИИ и роботов на рынок труда. По его мнению, если исчезающие профессии не будут заменены новыми рабочими местами, государства могут столкнуться с сокращением налоговых поступлений и проблемами с финансированием общественных сфер.

Эксперты не ждут массового исчезновения профессий

При этом специалисты не считают негативный сценарий неизбежным. Исследование Международной организации труда показывает, что генеративный искусственный интеллект потенциально может повлиять примерно на каждое четвертое рабочее место в мире.

Однако наиболее вероятным последствием эксперты называют не полное исчезновение профессий, а изменение обязанностей сотрудников и перераспределение задач между человеком и технологиями.

Одновременно развитие ИИ создает дополнительную нагрузку на энергетику. В 2024 году дата-центры потребили около 415 тераватт-часов электроэнергии — примерно 1,5% мирового объема. К 2030 году показатель может вырасти более чем вдвое и достичь 945 тераватт-часов.

Пестон призвал готовиться к изменениям заранее

Несмотря на предупреждения о возможных рисках, сам журналист называет себя «великим оптимистом». Он считает, что обсуждать негативные сценарии необходимо не ради паники, а для того, чтобы заранее подготовиться к возможным последствиям.

По мнению Пестона, государствам и бизнесу уже сейчас стоит продумывать механизмы перераспределения выгод от автоматизации, программы переобучения работников и способы сохранения финансирования ключевых социальных сфер.

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