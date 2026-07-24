Минстрой поставил точку в вопросе передачи показаний по счетчикам: что известно

Минстрой опроверг изменение порядка передачи показаний по счетчикам

В интернете распространилась информация о том, что с 1 августа в России якобы вступит в силу новый порядок передачи показаний счетчиков воды. Однако в Минстрое заявили, что никаких изменений в этой сфере не произошло.

«Распространяемые в интернете сведения о том, что с 1 августа 2026 года изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствуют действительности», — заявили ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

В министерстве подчеркнули, что требования, которые сейчас преподносятся как нововведения, существуют уже более десяти лет. Они закреплены постановлением правительства № 354 от 6 мая 2011 года.

Правила действуют уже больше десяти лет

Обязанность передавать показания приборов учета воды до 25-го числа каждого месяца появилась давно.

«Выдаваемые за нововведения нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25-го числа каждого месяца действуют уже более 10 лет. Они установлены постановлением правительства № 354 от 6 мая 2011 года (пункт 33, подпункт К1)», — отметили в министерстве.

Там также напомнили, что аналогичная ситуация касается и порядка начисления платы при отсутствии показаний.

«Также давно действует норма, согласно которой, если данные не поступят вовремя, расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие шесть месяцев (пункт 60 того же постановления)», — добавили в Минстрое.

Как работает система передачи показаний

Собственники жилья должны направлять показания счетчиков холодной и горячей воды до 25-го числа каждого месяца. Если этого не сделать, первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода.

Если же сведения не поступают более трех месяцев подряд, управляющая организация переводит расчет на оплату по установленному региональному нормативу с применением повышающего коэффициента. Из-за этого сумма в квитанции может существенно увеличиться даже при небольшом фактическом расходе воды.

Вернуться к начислениям по фактическим показаниям можно после подачи соответствующего заявления и проверки исправности приборов учета инспектором.

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