«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров о позиции РФ по анкориджским соглашениям

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 107 0

Глава МИД России и госсекретарь США провели переговоры на саммите АСЕАН в Маниле.

Сергей Лавров про Анкоридж

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Лавров: цели, поставленные Путиным в Анкоридже, будут достигнуты

Позиция России относительно договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже, остается неизменной. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров пресс-конференции.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. <…> Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены», — отметил дипломат.

При этом он добавил, что, судя по словам госсекретаря США Марко Рубио, позиция Вашингтона в этом вопросе изменилась.

Лавров и Рубио провели переговоры в рамках саммита АСЕАН в Маниле. После встречи они отмечали, что страны готовы продолжать диалог по двусторонним отношениям.

Однако в вопросе урегулирования украинского кризиса, по мнению представителя Штатов, необходимы новые идее, так как договоренности Анкориджа не подходят.

Ранее 5-tv.ru писал о том, позиция Белого дома относительно поставок оружия на Украину не изменилась. Об этом заявил Марко Рубио. При этом он подчеркнул, что США все еще готовы участвовать в достижении мира между Москвой и Киевом.

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