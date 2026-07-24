«Очень долго заживает рана»: Бузовой грозит еще одна операция на ноге

Ольга Бузова рассказала, что ей может понадобиться еще одна операция

Телеведущей Ольге Бузовой может понадобиться еще одна операция на ноге. Об этом артистка рассказала у себя на странице в социальной сети.

Певица пожаловалась подписчикам, что ее нога никак не может зажить. Врачи вновь наложили ей на колено специальную вакуумную повязку, которая должна ускорить процесс восстановления. Но если это не принесет результата, то, скорее всего, Бузовой придется вновь лечь в больницу.

«Есть два варианта: таким образом делать так, чтобы срасталась (речь про вакуумную повязку. — Прим.ред.), либо, если уже это не поможет, вновь хирургическое вмешательство», — сказала певица, добавив, что надеется, что обойдется без операции.

Ольга Бузова призналась, что она морально истощена: ей уже надоело публиковать контент, связанный с ее травмой и процессом восстановления. После операции у теледивы появились и другие проблемы со здоровьем. В частности, артистка, по ее словам, набрала вес. Бузова регулярно, несмотря на рану, ходит в спортзал, однако избавиться от лишних килограмм у нее никак не выходит.

«Отек по всему телу, отек в тех местах, где никогда его не было. У меня появился живот», — рассказала Бузова едва сдерживая слезы.

Телеведущая получила серьезную травму ноги 12 июня после падения в душе. Ее сразу госпитализипровали и провели операцию. Тогда Бузовой наложили более 40 швов. Некоторое время певица передвигалась на костылях.

Ранее Бузова сообщила, что начала тренироваться после травмы. По ее словам, она сделала это после консультации с врачом.

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