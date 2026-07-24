«Офицерское спасибо юным героям»: как дети в Белгородской области спасают других

Ребенок накрыл собой брата в Белгородской области при детонации дрона ВСУ

В Белгородской области дети проявили настоящий героизм во время атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора области Александра Шуваева.

Глава данного субъекта недавно посетил больницу с несовершеннолетними, которые пострадали от действий ВСУ.

В том числе он встретился и с двумя мальчиками, которые в экстренных ситуациях проявили настоящее мужество. Во время одной из атак при детонации беспилотника 11-летний Клим накрыл собой трехлетнего брата. Школьник получил осколочные ранения, но помог младшему остаться невредимым.

Во время удара по автобусу в Шебекино героизм проявил 17-летний Арсений. В результате атаки он сам получил травму и множественные осколочные ранения. Но несмотря на это, не растерялся и помог многим пострадавшим пассажирам выбраться из поврежденного транспорта. Шуваев подчеркнул, что действия молодого человека способствовали спасению нескольких жизней.

«Большое офицерское спасибо этим юным героям и низкий поклон родителям, которые воспитывают таких бравых парней», — поблагодарил глава области.

Кроме Арсения и Клима в больнице лежат еще один мальчик и четыре девочки, пострадавших от ударов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при ударе беспилотника по автобусу в городе Шебекино погибли пять человек. Еще 23 пассажира получили травмы.

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