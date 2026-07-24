Пожарная ситуация во Франции и Испании признана катастрофической

Если проблемы экономики ЕС изначально создавались спорными решениями Брюсселя, то теперь ситуацию усугубляет уже природа. Аномальная жара и масштабные пожары охватили континент. Огонь уничтожает не только известные курорты, но и наносит удар по важнейшим отраслям. О том, что сейчас наводит ужас на миллионы европейцев, рассказал корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Национальное бедствие, которое уже сравнивают с эпохой Второй мировой войны: природные пожары во Франции стали самыми масштабными в современной истории. Гибнут целые города — например, Лепорж с населением в три с половиной тысячи человек.

Огонь подбирается к мысу Ферре — одному из самых известных элитных курортов страны. Именно там находятся виллы Рокфеллеров и множества французских и иностранных миллиардеров. Побережье в дыму, а регион в самый разгар сезона попросили покинуть десятки тысяч отдыхающих. Для местных жителей организовали центры временного размещения, но даже там сейчас небезопасно.

«Честно говоря, мы уже начинаем паниковать. Весь день толком не понимали, что происходит. И уже ночь, все вокруг огненно- красное, пожар совсем рядом», — говорит местная жительница Амбр Дюбос.

Сотни человек уже лишились своих домов. Некоторые виллы сгорают прямо на глазах их владельцев.

— Я вывезла детей, документы и собак. Посадила всех в машину — и мы уехали. Огонь был всего метрах в двадцати.

Франция умоляет о помощи: впервые за многие годы там просят потушить пожары спасателей из других стран Евросоюза. Но в соседней Испании ситуация еще хуже: оттуда приходят вот такие апокалиптические кадры: полностью сожженного леса до горизонта. А прямо в эти минуты огонь подступает к столице страны — Мадриду. В его пригородах уже сотни сгоревших строений.

О колоссальных потерях уже начали рассказывать и местные фермеры: в Испании и Италии сгорели десятки километров оливковых плантаций. Те, что остались нетронуты огнем, засохли из-за невероятной жары, которая стоит в Европе уже три месяца практически без перерывов. Во Франции исчезает урожай винограда. Страдают скотоводческие хозяйства и даже охотничьи фермы.

— Это сильно ударило по охотничьему хозяйству, и от этого просто сердце разрывается: косули и кабаны погибли в огне. Это настоящая катастрофа. Пожар уничтожил все.

Экстремальная жара бьет и по энергетике. Во Франции уже месяц простаивают все местные АЭС, потому что реки пересохли, и остужать реакторы стало нечем. Вместе с ростом цен на газ с Ближнего Востока, поставки которого при этом остаются на рекордно низком уровне, это вызвало острейший дефицит, описывая который еврочиновники выбирают весьма яркие эпитеты.

«Энергетический шок продолжает приводить к росту цен. Для компаний становится дороже закупать ресурсы, поэтому они ожидают повышения своих отпускных цен. Хотя динамика инфляции остается сдержанной, полный эффект энергетического шока еще не проявился», — говорит глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Доступным ресурсом для Европы могли бы стать энергоносители из России, но от них в Европе отказываются. Даже один из главных проводников антироссийской политики в Европе, канцлер Мерц, проговаривается, что именно это — одна из причин европейских бед.

«Перед нами возникают новые вызовы, среди которых — затяжной энергетический кризис из-за нехватки российского газа. И мы должны научиться правильно распоряжаться средствами, которые у нас есть», — заявил Фридрих Мерц.

Но пока назревают новые проблемы: по всему континенту дефицит газа. Хранилища, которые летом обычно заполняют к зимнему сезону, в этом году остаются пусты. Запасы — на историческом минимуме. И где их брать, если ближневосточный кризис не закончится, а запреты на покупку из России не будут сняты — в Европе никто не знает. И вслед за испепеляющим летом может наступить убийственно холодная зима.

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