Потребовалась помощь медиков: палец москвички застрял в тубусе с роллами

Палец москвички застрял в тубусе с роллами

Палец москвички застрял в тубусе с роллами. Соответствующее видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Во время прогулки по ВДНХ две москвички решили попробовать роллы, упакованные в нестандартной упаковке — тубусе. Процесс подруги решили запечатлеть на камеру. Проблемы у одной из них начались еще до дегустации роллов.

Стараясь быстрее достать еду, девушка просунула средний палец внутрь упаковки. Попробовав два-три ролла, москвичка с ужасом обнаружила, что не может самостоятельно освободить руку.

К ситуации подруги отнеслись с юмором. Практически сразу девушки начали искать, кто может им помочь. Увидев мимо проходивших полицейских, девушки-экспериментаторы обратились к ним. Те отвели пострадавшую и ее подругу к машине скорой помощи, которая дежурила рядом с ВДНХ. Врач аккуратно разрезал дно тубуса кусачками и освободил палец девушки, который к тому моменту уже заметно опух и немного посинел.

Пострадавшая отделалась испугом, серьезных травм ей удалось избежать.

Роллы в тубусах — модный тренд, который пришел в Россию из Нью-Йорка весной 2026 года. Блогеры публикуют видео, как пробуют суши из цилиндрической упаковки. До этого подобных конфузов в сети зафиксировано не было.

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