ВС РФ за сутки освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 95 0

Взять под контроль эти села удалось силами группировки войск «Север».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Российские военные за сутки освободили два населенных пункта в Харьковской области: Захаровку и Ивашкино. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Активными действиями подразделений группировки войск „Север“ взяты под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что за прошедшую неделю эта группировка также освободила села Волоховское и Артельное. Кроме того, наши военнослужащие нанесли поражения живой силе противника: двум механизированным и моторизованным бригадам, одной бригаде теробороны, аэромобильной и навигации, а также одному штурмовому полку ВСУ.

Всего на территории, которая находится под ответственностью «Севера», противник потерял около 1700 боевиков. Кроме того, один танк, 17 бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения села Благодатное в Запорожье. На кадрах видно, как наши военные наносят удары по транспортным средствам, дронам, укрытиям и живой силе противника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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