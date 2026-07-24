«Тяжелый период»: певицу МакSим госпитализировали после смерти отца

Певицу МакSим госпитализировали после смерти ее отца

Российская певица МакSим сообщила об отмене концерта в Павлодаре и рассказала о проблемах со здоровьем после смерти отца. Артистка объяснила, что сильное эмоциональное потрясение сказалось на ее состоянии, из-за чего ей понадобилась госпитализация. По словам исполнительницы, врачи назначили ей лечение и временно запретили перелеты и выходы на сцену.

«Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе — ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение», — рассказала МакSим.

Артистка отметила, что из-за медицинских ограничений не сможет выступить перед поклонниками в ближайшее время. Она уточнила, что концерт, запланированный на 25 июля в Павлодаре, не состоится. МакSим подчеркнула, что решение об отмене далось ей тяжело, поскольку она рассчитывала встретиться со зрителями.

«К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния», — сообщила певица.

Исполнительница также поблагодарила поклонников за поддержку и понимание в непростой для нее период. По ее словам, сейчас ей необходимо сосредоточиться на восстановлении здоровья.

«Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию», — добавила МакSим.

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