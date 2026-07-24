«Нельзя петь по-русски»: Паулс о запрете его композиций на радио в Латвии

Композитор Раймонд Паулс: в Латвии нельзя петь по-русски

В Латвии многое, связанное с Россией, запрещают. Об этом ТАСС рассказал народный артист СССР, композитор Раймонд Паулс, комментируя ограничения, наложенные на его произведения.

«Все везде запретили. Там нельзя петь по-русски. Что еще нового? Пусть запретят (музыку авторства Паулса. — Прим. ред.). Я смотрю со стороны. Не знаю, куда это приведет», — отметил композитор.

Сейм в Латвии одобрил закон, запрещающий транслировать в радиоэфире произведения, которые создали лица, подпавшие под санкции. Эти нововведения коснулись и восьми песен, музыку к которым написал Раймонд Паулс. Текст же в этих композициях не отвечает требованиям нынешнего политического курса в Латвии.

Также большинство в парламенте проголосовало за выдачу лицензий на вещание лишь тем станциям, что работают на государственном языке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле раскритиковали решение латвийских властей, связанное с исключением русского языка из национальных СМИ. По словам Пескова, это нарушение прав огромного количества граждан прибалтийского государства.

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