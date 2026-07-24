«Нельзя петь по-русски»: Паулс о запрете его композиций на радио в Латвии
Ограничения связаны и с санкциями против РФ, и с русофобскими настроениями в прибалтийской республике.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Композитор Раймонд Паулс: в Латвии нельзя петь по-русски
В Латвии многое, связанное с Россией, запрещают. Об этом ТАСС рассказал народный артист СССР, композитор Раймонд Паулс, комментируя ограничения, наложенные на его произведения.
«Все везде запретили. Там нельзя петь по-русски. Что еще нового? Пусть запретят (музыку авторства Паулса. — Прим. ред.). Я смотрю со стороны. Не знаю, куда это приведет», — отметил композитор.
Сейм в Латвии одобрил закон, запрещающий транслировать в радиоэфире произведения, которые создали лица, подпавшие под санкции. Эти нововведения коснулись и восьми песен, музыку к которым написал Раймонд Паулс. Текст же в этих композициях не отвечает требованиям нынешнего политического курса в Латвии.
Также большинство в парламенте проголосовало за выдачу лицензий на вещание лишь тем станциям, что работают на государственном языке.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле раскритиковали решение латвийских властей, связанное с исключением русского языка из национальных СМИ. По словам Пескова, это нарушение прав огромного количества граждан прибалтийского государства.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
73%
Нашли ошибку?