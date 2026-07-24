В результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове погибли шесть человек. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. <…> К сожалению, пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», — уточнил глава региона.

Он выразил соболезнования родным убитых и пообещал, что власти области окажут им всестороннюю поддержку. Некоторых пострадавших госпитализировали, а остальным оказана помощь амбулаторно.

После удара на предприятии вспыхнул пожар, который уже удалось потушить. Также уже восстановлены водоснабжение и подача электричества. На месте работают специалисты экстренных служб, в том числе обследуются близлежащие жилые дома.

Кроме того, Соколов напомнил жителям области, что публикация фото и видеоматериалов с места атак ВСУ запрещена. Эта необходимо, чтобы затруднить противнику идентификацию объектов и характер повреждений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинского беспилотника вспыхнул пожар на складском комплексе в Ленинградской области. Пострадали три человека.

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