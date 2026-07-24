Вмешательство высших сил? Люди чудом выжили в ужасной авиакатастрофе в США

При крушении самолета у границы США чудом выжили 11 человек

У границы США и Канады 11 человек чудом остались живы после крушения самолета. Авиакатастрофа произошла сблизи острова Сусия, уточнило издание Mirror.

Воздушное судно авиакомпании Kenmore Air совершало рейс из Лейк-Юнион в Рош-Харбор на острове Сан-Хуан. Очевидцы успели заснять на видео момент жесткой посадки на воду недалеко от берега, после чего над местом происшествия поднялись густые столбы черного дыма.

По предварительным данным, на борту находились десять пассажиров и один пилот. Представители Kenmore Air подтвердили, что всем находившимся в самолете людям удалось покинуть салон до того, как аппарат охватило пламя.

Служба шерифа округа Сан-Хуан уточнила, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, включая переломы костей, глубокие порезы и травмы головы.

Четверо выживших были экстренно госпитализированы, при этом один из них находится в критическом состоянии. Береговая охрана США и канадские спасательные службы оперативно направили к острову авиацию и катера для проведения поисково-спасательной операции.

В момент инцидента в зоне полета наблюдались сложные метеорологические условия — в частности, грозовая активность — что могло повлиять на управление бортом.

Согласно данным систем мониторинга Flight Radar, потерпевшим крушение судном является гидроплан модели DHC-3 Otter. В масштабной операции по оказанию помощи пострадавшим задействованы медицинские подразделения Airlift North West, а также пожарные расчеты нескольких близлежащих островов.

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