Ценные ресурсы: финансовые трудности ускоряют старение мозга и ухудшают память

Mirror: финансовые трудности ускоряют старение мозга и ухудшают память

Финансовые проблемы и затяжная бедность могут привести к преждевременному старению человеческого мозга, особенно у мужчин. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL).

Эксперты изучили показатели здоровья более чем 2,7 тысячи британцев, за которыми наблюдали на протяжении многих десятилетий. Участники, которые регулярно сталкивались с нехваткой средств для оплаты счетов или имели низкий доход, демонстрировали значительно худшие результаты в когнитивных тестах к 53 годам.

Данные МРТ-сканирования подтвердили, что к 70 годам у людей, живших в условиях материального неблагополучия, состояние мозга было заметно хуже, чем у их более обеспеченных сверстников.

Исследователи связывают это с хроническим стрессом, который пагубно влияет на системы обработки информации в центральной нервной системе.

«Наши результаты показывают, что поддержка людей, столкнувшихся с финансовыми трудностями, и сокращение хронической бедности также могут помочь предотвратить снижение когнитивных способностей и случаи деменции в будущем», — подчеркнула профессор Правета Паталай.

Ученые предполагают, что постоянные мысли о деньгах забирают ценные ресурсы мозга, перегружая те области, которые отвечают за концентрацию внимания и принятие решений.

Доктор Жак Уэлс отметил, что именно накопление трудностей в течение многих лет, а не разовые неудачи, наносит наиболее серьезный удар по ментальному здоровью. В зоне самого высокого риска оказались мужчины, которые выросли в бедных семьях и продолжали испытывать нужду во взрослом возрасте.

Представители Общества Альцгеймера подчеркнули, что подобные выводы делают проблему деменции не только медицинской, но и социально-экономической.

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