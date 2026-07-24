Аллерголог Шабалина перечислила содержимое экстренной аптечки в сезон цветения
Врач рассказала, что заниматься самолечением и менять препарат без консультации специалиста нельзя.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Врач-аллерголог Оксана Шабалина в комментарии 5-tv.ru назвала средства, которые необходимо иметь при себе во время пыления сорных трав. Без них резкое ухудшение самочувствия в сезон аллергии может застать врасплох.
Первым обязательным компонентом специалист считает барьерный спрей для носа. Он создает на слизистой пленку, препятствующую оседанию пыльцы и запуску аллергической реакции.
«При первых симптомах аллергии стоит использовать антигистаминные препараты — те, которые назначил аллерголог», — пояснила Шабалина.
Врач подчеркнула: заниматься самолечением и менять препарат без консультации специалиста нельзя. Аллергия склонна ежегодно утяжеляться, и неправильно подобранное средство может лишь смазать картину, ускорив переход болезни в более тяжелую форму.
Идеальный сценарий, по мнению Шабалиной, — заблаговременная предсезонная подготовка у аллерголога, позволяющая встретить период цветения без риска для здоровья.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сдерживание чихания может закончиться больницей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 24 июл
- Врач Шабалина запретила заниматься спортом в период сезонной аллергии
- 20 июл
- Не открывайте окна: как облегчить симптомы аллергии летом
- 6 июл
- Врач раскрыл единственный способ справиться с внезапной аллергией на питомца
- 29 июн
- Опасны даже запахи: девушка рассказала о жизни с десятками различных аллергий
- 22 июн
- Зеленая угроза: какие комнатные растения опасны для детей и домашних животных
- 9 июн
- Биохимик объяснил любовь к запаху скошенной травы сигналом бедствия
- 5 июн
- Больше никакого чихания? Когда можно будет вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы
- 29 мая
- Опасные компоненты: какие духи могут вызвать аллергию
- 26 мая
- Два разных заболевания: как отличить аллергию от простуды у детей
- 25 мая
- «Я отекший шар»: отпуск закончился реанимацией для дочери Мстислава Запашного
73%
Нашли ошибку?