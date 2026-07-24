Аллерголог Шабалина перечислила содержимое экстренной аптечки в сезон цветения

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 58 0

Врач рассказала, что заниматься самолечением и менять препарат без консультации специалиста нельзя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Тема:
Аллергия

Врач-аллерголог Оксана Шабалина в комментарии 5-tv.ru назвала средства, которые необходимо иметь при себе во время пыления сорных трав. Без них резкое ухудшение самочувствия в сезон аллергии может застать врасплох.

Первым обязательным компонентом специалист считает барьерный спрей для носа. Он создает на слизистой пленку, препятствующую оседанию пыльцы и запуску аллергической реакции.

«При первых симптомах аллергии стоит использовать антигистаминные препараты — те, которые назначил аллерголог», — пояснила Шабалина.

Врач подчеркнула: заниматься самолечением и менять препарат без консультации специалиста нельзя. Аллергия склонна ежегодно утяжеляться, и неправильно подобранное средство может лишь смазать картину, ускорив переход болезни в более тяжелую форму.

Идеальный сценарий, по мнению Шабалиной, — заблаговременная предсезонная подготовка у аллерголога, позволяющая встретить период цветения без риска для здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сдерживание чихания может закончиться больницей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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