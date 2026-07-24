Поджигатели использовали бродячих кошек как факелы во время пожаров в Италии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 629 0

Жестокая тактика была нужна злоумышленникам для быстрого распространения огня.

Пожары в Италии зачем поджигателям были нужны бродячие кошки

Фото: 5-tv.ru

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Полиция Калабрии обнародовала доказательства жестокой тактики, которую применяли поджигатели для максимально быстрого распространения лесных пожаров в Италии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Следователи, занимающиеся делом о масштабных возгораниях на юге Италии, выяснили, что преступники прикрепляли к бездомным кошкам ветошь, пропитанную горючей смесью.

После этого несчастных животных поджигали и выпускали в сухую растительность. Обезумевшие от боли звери хаотично бегали по полям, увеличивая площадь огня.

«Эти животные были выпущены в поля, они бегали повсюду, распространяя пламя», — заявил руководитель службы гражданской защиты Калабрии Доменико Костарелла.

По его словам, за последнее время в регионе было зафиксировано свыше 160 очагов возгорания, и большинство из них имели преднамеренный характер.

Полиция также нашла вблизи выгоревших зон свечи и самодельные устройства для задержки воспламенения. Зоозащитные организации отреагировали на произошедшее с крайним возмущением.

Итальянская ассоциация по защите животных и окружающей среды уже объявила вознаграждение в размере одной тысячи евро за любую информацию, которая поможет поймать виновных.

К сожалению, подобные варварские методы используются в стране не впервые. Правоохранители напомнили, что ранее похожие случаи связывали с деятельностью мафии в Сицилии и преступной группировки Каморра в районе Везувия.

Нередко такие поджоги устраиваются криминальными структурами с целью обесценить земельные участки и выкупить их за бесценок. На данный момент пожары уже уничтожили около тысячи гектаров в национальном парке Поллино, а в борьбе со стихией погиб один пожарный.

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