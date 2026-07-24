Умер профессор Школы-студии МХАТ Иван Сосунов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 115 0

Прощание с мастером пройдет 25 июля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.

Скончался профессор Школы-студии МХАТ Иван Сосунов

Фото: Вконтакте/Школа-студия МХАТ

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Профессор кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ Иван Сосунов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Сегодня стало известно, что 22 июля ушел из жизни наш старейшина — профессор кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ, член Союза художников России Иван Николаевич Сосунов», — говорится в сообщении.

Прощание с Иваном Сосуновым пройдет 25 июля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.

В Школе-студии МХАТ отметили вклад профессора в подготовку специалистов. С 2000 года до середины 2010-х преподаватель выпустил несколько курсов художников-технологов.

Ивана Сосунова называли знатоком сценических процессов и театрального проектирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 85-м году жизни умер актер, худрук и основатель Санкт-Петербургского драмтеатра «Особняк» Дмитрий Поднозов.

Артист скончался после тяжелой болезни. Прощание с ним состоится 25 июля в драмтеатре «Особняк».

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