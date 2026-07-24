Банк России понизил ключевую ставку до 14%

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 141 0

Решение было принято на заседании Совета директоров регулятора.

Банк России ключевая ставка 24 июля 2026 года сколько

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рамиль Ситдиков

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Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Такое решение регулятор принял по итогам заседания Совета директоров.

После июньского заседания Банк России продолжил смягчать денежно-кредитную политику, в четвертый раз с начала года снизив ключевую ставку. Однако шаг регулятора оказался минимальным — показатель сократили всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.

Тогда в ЦБ отмечали, что темпы устойчивого роста цен начали постепенно замедляться, но инфляция все еще сохранялась на уровне около 4–5% в годовом выражении. Одновременно регулятор зафиксировал ускорение кредитной активности, а параметры бюджетной политики на ближайшие три года оказались более стимулирующими, чем предполагалось ранее.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупреждал о возможных проблемах для компаний в случае сохранения высокой ключевой ставки. Глава организации Александр Шохин заявлял, что отсутствие снижения показателя может привести к росту числа банкротств бизнеса из-за накопившегося давления на экономику.

По его словам, предприниматели фиксировали снижение спроса, а компании продолжали сталкиваться с высокой кредитной нагрузкой. Аналогичные оценки, как отметил глава РСПП, поступали и от других представителей делового сообщества.

Особое беспокойство у союза вызывала ситуация с проектами по импортозамещению. По оценке организации, такие инициативы оказались среди наиболее уязвимых направлений из-за сложившихся экономических условий.

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