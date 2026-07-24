Люстра с Bluetooth-колонкой в Сургуте выдала семейной паре подробности жизни соседей

Настоящая детективная история разгорелась в сургутской многоэтажке. И виной всему современные технологии. К люстре с Bluetooth-колонкой стали подключаться соседи. И теперь с потолка звучат неожиданные мелодии. О том, как стираются границы личной жизни, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Борзов.

По вечерам Наталье Васильевой и ее мужу скучать не приходится. Несколько лет назад покупка люстры с встроенной Bluetooth-колонкой на китайском маркетплейсе казалась гениальной идеей. Сначала все работало как надо. Но в какой-то момент девайс разорвал все беспроводные связи с хозяевами.

«Она сама по себе, когда мы включили свет, стала разговаривать. Начала играть музыка, то рилсы, то всякая ерунда. Обычно включали музыку современную, наших годов, рилсы в Инстаграме*, клацанья клавиатуры, скриншоты, могли даже какие-то переписки быть», — сказала владелица люстры Наталья Васильева.

Что пошло не так, до сих пор не выяснили. Но теперь вместо любимых фильмов и песен на всю квартиру пара наизусть выучила соседский плейлист. Жители один за другим подключаются к устройству и, видимо, даже не подозревают, куда уходят звуки с их телефонов.

С соседями пара хоть и не общается, но тем не менее уже почти сроднилась. Они в курсе рекомендованных им видео, любимых фильмов, музыкальных вкусов. И даже в интимную жизнь теперь поневоле погружены чуть больше. На всю квартиру — аудиосопровождение фильма для взрослых. От такого контента даже люстра краснеет. Звук то резко прибавляли до максимума, то совсем отключали — видимо, не понимали, куда он пропадает.

— Явно девушка либо женщина смотрит, а другой раз — явно девушка такие фильмы не будет смотреть. Это пугает. Я вчера с мамой разговаривал вечером, и просто музыка начинает играть резко, причем громко.

Журналисты отправились по квартирам на поиски аудиопиратов.

«У меня есть Bluetooth-устройства, но они в штатном режиме работают. Как-то давным-давно к телевизору я подключался с телефона, может, полгода назад уже было. Телевизор такой же марки был», — рассказал один из соседей.

По словам экспертов, ловить устройства с Bluetooth в многоэтажке могут на расстоянии пяти-шести метров. То есть в теории у соседей через стену на одном этаже подключиться к девайсу по ошибке шансов больше. Перекрытия потолка и пола, как правило, не пропускают сигнал.

«Чтобы решить эту проблему, нужно удалить телефон из памяти колонки. Если колонка не суперинтеллектуальная, ее нужно просто вернуть к заводским настройкам — в инструкции, как правило, написано, как это делать. И заново настроить подключение к своему телефону», — сказал руководитель центра цифровой криминалистики Андрей Чечулин.

Обращаться в полицию, несмотря на неудобства, Наталья не планирует. Но серьезный разговор в домовом чате все-таки проведут.

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