Собянин: москвичи получают больше возможностей работать ближе к дому

В столице по программе стимулирования создания мест приложения труда построят два многофункциональных комплекса. Общая площадь объектов превысит 107 тысяч квадратных метров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В районе Южное Тушино возведут современный многофункциональный комплекс, где разместят офисы, магазины, кафе и спортивные зоны. Благодаря данному проекту на работу смогут пойти около четырех тысяч человек.

Параллельно в Гольянове построят индустриальный парк «Амурская» со складскими и производственными помещениями еще на 800 специалистов.

«Сейчас в рамках программы построено 69 объектов, где создано порядка 65 тысяч новых рабочих мест. В общей сложности появится свыше 300 объектов, которые дадут городу около 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики», — рассказал Сергей Собянин.

Инвесторы, возводящие такие объекты, получают льготы по платежам за землю под жилье. По словам мэра Москвы, программа обеспечивает сбалансированную застройку районов и снижает дефицит работы рядом с домом.

Ранее Сергей Собянин рассказал что в столице откроют школу № 236 после реконструкции.

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