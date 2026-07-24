Путин осмотрел полностью импортозамещенный самолет МС-21-310

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 117 0

Борт уже готовится к своему первому полету.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Мессман; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поднялся в кабину нового пассажирского самолета МС-21-310, полностью собранного из российских комплектующих и систем. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости во время визита главы государства на Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту, что первый серийный полностью импортозамещенный МС-21-310 уже готовится к своему первому полету. После завершения сертификационных испытаний и получения одобрения Росавиации поставки самолетов заказчику планируют начать в 2027 году.

Сейчас на разных этапах сборки находятся 18 самолетов МС-21-310, которые предназначены для передачи авиакомпании «Аэрофлот» по действующему контракту. Кроме того, завод уже изготавливает детали для следующих серийных партий.

Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов отметил, что предприятие намерено постепенно увеличивать объемы производства. В перспективе завод рассчитывает выпускать до 36 самолетов МС-21 в год.

Также Чемезов рассказал, что в мае 2026 года стартовала разработка новой модификации самолета — МС-21-210. Эта укороченная версия получит увеличенную дальность полета.

Работы над полностью российским МС-21 ведутся поэтапно. В апреле 2025 года впервые поднялся в воздух опытный образец с сочетанием отечественных и зарубежных систем, а уже в октябре того же года состоялся первый полет самолета, оснащенного российскими комплектующими и двигателями ПД-14. Тогда лайнер провел в воздухе 50 минут, а все его системы отработали в штатном режиме. Сертификацию МС-21-310 ожидают в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после визита в Иркутск Владимир Путин отправится в Омск. Там глава государства примет участие в форуме «Россия — Казахстан».

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