Крысы не захватят Москву: биолог развеял миф о нашествии из‑за потепления

Биолог Павел Глазков: Москве не грозит нашествие крыс в случае потепления

В случае внезапного потепления Москве не угрожает нашествие крыс. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Прежде ряд российских СМИ сообщал, что Москве грозит нашествие крыс из-за потепления. Утверждалось, что грызуны стали размножаться быстрее и постепенно расширяют ареал обитания, продвигаясь с юга на север.

Эксперт объяснил, что в российской столице обитает один из самых распространенных видов грызунов — серая крыса. Отклонение от нормы на два-три градуса ей не страшны.

«Она (серая крыса. — Прим.ред.) приспосабливается, в том числе и к очень низким температурам. Крыса способна даже в морозильной камере выжить <…>. Даже если в Москве температура воздуха повысится на два-три градуса, то для нее это ничего страшного», — сказал Павел Глазков.

Биолог напомнил, что крысы, как правило, делают свои норы на глубине двух метров под землей. А там температура воздуха всегда стабильная. Следовательно, ни жара, ни сильные морозы на размножении этих грызунов не сказывается.

«Что нужно в городе для того, чтобы животное размножалось? Первое — безопасность, второе — возможность, где размножаться, а третье — кормовая база», — сказал Павел Глазков.

Он также напомнил, что городские власти внимательно следят за ситуацией. Чтобы не допустить размножение крыс, в Москве регулярно проводят дезинфекцию.

Ранее Павел Глазков предупредили жителей столичного региона о нашествии комаров.

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