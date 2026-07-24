«Дергать вверх»: Набиуллина о вероятности изменений ключевой ставки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 64 0

Нельзя исключать вероятность того, что этот показатель поднимут.

Повысится ли ключевая ставка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Набиуллина: исключить вероятность повышения ключевой ставки невозможно

Исключить возможность повышения ключевой ставки невозможно. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике сказала глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что исключить вероятность того, что этот показатель вновь поднимется, невозможно. Если обстоятельства изменятся, и для того, чтобы вернуться к низкой инфляции, потребуется прибегнуть к повышению ставки, это будет сделано.

Однако принимать подобные меры заранее в ЦБ не собираются.

«Если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Но он подчеркнул, что этот процесс должен проходить естественно, опираясь на макроэкономические показатели и стабильность экономики.

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