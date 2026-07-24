Люди насмерть затискали больного дельфина у побережья Анапы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 88 0

Отдыхающие не только способствовали гибели животного, но и подвергли риску собственное здоровье.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Дельфина у берегов Анапы насмерть затискали люди. Об этом стало известно 5-tv.ru. Во Всемирный день китов и дельфинов, 23 июля, у побережья Анапы умерла краснокнижная афалина — один из видов дельфинов.

Больное животное выбросило на мелководье, где его заметили отдыхающие. Люди окружили его, стали трогать, фотографироваться и самостоятельно пытаться вернуть в море. Лишь одна девушка просила отойти от млекопитающего, так как поняла, что дельфину стало плохо.

Через какое-то время после того, как афалину заметили у побережья, на место прибыли спасатели. Но к тому моменту животное уже умерло.

Также в своем Telegram-канале специалисты научно-экологического центра «Дельфа» отметили, что эти животные редко выбрасываются на берег или мелководье, будучи здоровыми. Как правило, это происходит, когда особь дезориентирована, травмирована или больна. В таком состоянии им тяжело держаться на плаву, и вместо глубины они инстинктивно направляются к берегу, чтобы иметь опору и не утонуть.

Специалисты взяли пробы для исследований. Это позволит выяснить, что случилось с погибшим молодым самцом афалины. Ориентируясь на клиническую картину, эксперты предполагают, что дельфин страдал либо от острой инфекции, либо от острой интоксикации.

Поведение людей в сложившейся ситуации не только погубило животное, но и подвергло их самих риску. Дело в том, что у человека с этими китообразными есть целый ряд общих инфекционных заболеваний, в том числе очень опасных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поджигатели использовали бродячих кошек как факелы во время пожаров в Италии. Животные нужны были для быстрого распространения огня.

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