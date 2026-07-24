Мэр Москвы рассказал о новых дорогах в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно

В столичных районах Москворечье-Сабурово и Царицыно полностью завершили строительство масштабной улично-дорожной сети. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Работы завершили на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

«Открыли четырехполосный путепровод над Кантемировской улицей. Он связал Каширское шоссе и улицу Бехтерева, сократил путь на три километра», — отметил Мэр Москвы.

Всего с начала года на юге столицы проложили более пяти километров современных автодорог, включая участок дублера с выездом на Пролетарский проспект. Ранее здесь уже открыли часть Южной рокады с двумя путепроводами и съезд с Московского скоростного диаметра.

«Через Кантемировскую улицу сделали три подземных перехода с лифтами и пандусами для маломобильных горожан», — рассказал Сергей Собянин.

Развитие транспортного каркаса столицы ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мэр Москвы рассказал о завершении строительства промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе.

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