Мэр Москвы рассказал о новых дорогах в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно

Всего на юге столицы в эксплуатацию ввели более пяти километров маршрутов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В столичных районах Москворечье-Сабурово и Царицыно полностью завершили строительство масштабной улично-дорожной сети. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
Работы завершили на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.
«Открыли четырехполосный путепровод над Кантемировской улицей. Он связал Каширское шоссе и улицу Бехтерева, сократил путь на три километра», — отметил Мэр Москвы.
Всего с начала года на юге столицы проложили более пяти километров современных автодорог, включая участок дублера с выездом на Пролетарский проспект. Ранее здесь уже открыли часть Южной рокады с двумя путепроводами и съезд с Московского скоростного диаметра.
«Через Кантемировскую улицу сделали три подземных перехода с лифтами и пандусами для маломобильных горожан», — рассказал Сергей Собянин.
Развитие транспортного каркаса столицы ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее мэр Москвы рассказал о завершении строительства промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе.
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