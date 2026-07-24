Генпрокурор Украины подтвердил массированный удар по Киевской области

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил массированный удар по Киевской области, в результате которого, по предварительным данным, погибли десять человек и около 100 получили ранения. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киевщине. Погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Данные уточняются», — написал Кравченко в личном блоге.

По словам генпрокурора, начато отдельное расследование по статье о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при организации мероприятия, которое, как утверждается, могло повлиять на число жертв.

Министерство обороны России пока не комментировало заявления украинской стороны и информацию о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подразделения группировки войск «Север» продолжали наступление в Харьковской области. За сутки российские военные взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино.

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