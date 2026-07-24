Врач Шабалина запретила заниматься спортом в период сезонной аллергии

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 54 0

В период цветения сорных трав пациентам с поллинозом необходимо временно отказаться от физических нагрузок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Тема:
Аллергия

В период цветения сорных трав пациентам с поллинозом необходимо временно отказаться от физических нагрузок, если наступило обострение. Соответствующее предупреждение в интервью 5-tv.ru сделала врач-аллерголог Оксана Шабалина.

Специалист пояснила, что решение о тренировках напрямую зависит от самочувствия.

«Если обострение уже случилось, плохо дышит нос, есть подкашливание — в это время нужно делать перерыв от занятий. Не заниматься спортом, тем более на улице, чтобы дополнительно не вдыхать пыльцу», — рассказала Шабалина.

Такая мера позволит избежать дополнительного раздражения дыхательных путей и предотвратить утяжеление симптомов.

Врач подчеркнула, что продолжение тренировок на фоне респираторных проявлений аллергии способствует прогрессированию заболевания и может привести к присоединению бронхиальной астмы. Возобновлять нагрузки разрешается только после купирования острой симптоматики и нормализации носового дыхания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие простые меры помогут уменьшить симптомы поллиноза.

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