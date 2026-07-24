Хирурги будущего: гуманоидные роботы успешно прооперировали свиней

Daily Mail: гуманоидные роботы успешно прооперировали свиней

Впервые в истории медицины человекоподобные роботы провели хирургические операции на живых животных в рамках доклинических испытаний. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Специалисты использовали две модели Unitree G1, получившие прозвище Surgie, для проведения лапароскопических вмешательств на свиньях под дистанционным управлением опытных хирургов.

В ходе одного из этапов эксперимента роботы работали в паре, демонстрируя слаженное взаимодействие без прямого участия человеческих рук в манипуляциях внутри организма подопытного животного.

Исследователи подчеркивают, что модификация устройств была минимальной — к ним добавили лишь специальные адаптеры для фиксации медицинских инструментов.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего отмечают, что использование таких технологий значительно дешевле и эффективнее существующих громоздких систем.

Традиционные хирургические комплексы могут весить до 800 килограммов и требуют переоборудования операционных залов. В свою очередь, робот Surgie весит всего 27 килограммов при росте полтора метра, что позволяет применять его в полевых условиях, зонах стихийных бедствий и даже в космосе.

«Вы можете представить себе развертывание этих роботов в отдаленных общинах, где есть проблемы с персоналом, или в суровых условиях, таких как поисково-спасательные сценарии», — подчеркнул автор исследования профессор Майкл Ип.

Несмотря на успех, технология требует доработки из-за задержек сигнала и необходимости периодической калибровки в процессе работы. Тем не менее, эксперты настроены оптимистично, полагая, что в будущем гуманоиды станут полноценными членами медицинских бригад.

Пока роботы тренируются на животных и неодушевленных предметах, отрабатывая мелкую моторику, исследователи уже видят их в роли помощников, способных приносить инструменты или готовить операционную. Ученые уверены, что подобные автономные системы станут спасением для регионов с острым дефицитом квалифицированных кадров.

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