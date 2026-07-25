«Решения штамповались по заказу»: Мария Захарова об отставке Карима Хана
Дипломат заявила, что в мире появилась псевдоюридическая структура, которая уничтожает все представления о законе.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
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Захарова назвала МУС квазиюридической структурой и лжесудом
В мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 5-tv.ru, комментируя отставку главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.
Его уволили с должности накануне. Это произошло на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Дипломат отметила, что разбираться в деталях извращений экс-прокурора ей совсем не хочется.
По мнению Марии Захаровой, говорить здесь нужно совсем о другом — о псевдоюридической структуре, где все решения штампуются исключительно под заказ, а не опираясь на факты и доказательства.
«В мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке», — отметила Мария Захарова.
По словам дипломата, лже-суд, скорее всего, возглавлялся специально отобранными людьми с «грязной» историей за спиной. Так ими было легко управлять.
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