Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке возросло до 11

Число пострадавших в результате террористической атаки со стороны ВСУ на турбазы в Кирилловке увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в личном канале в мессенджере МАКС.

«11 человек погибли, среди них четверо детей. Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются», — рассказал губернатор.

Как отметил Балицкий, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Запорожской области. Пациенты получают необходимую помощь в полном объеме, а при необходимости к работе подключат специалистов Федерального центра медицины катастроф.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле. Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства атаки и лиц, причастных к гибели мирных жителей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала удар ВСУ по турбазам в Запорожской области.

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