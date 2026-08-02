«Без диплома»: жену экс-супруга Бородиной обвинили в «серой косметологии»

Жену Курбана Омарова Валерию увезли в полицию после конфликта в клинике

Жену бывшего супруга телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова Валерию доставили в отдел полиции после конфликта в косметологической клинике. Кадры публикует 5-tv.ru.

Поводом для разбирательства стал обзор блогера Марины Ильиной, известной проверками салонов красоты, которая пришла в клинику Омаровой. По словам блогера, во время проверки специалист не смогла предоставить документы, подтверждающие квалификацию, а также происхождение оборудования.

«Ни диплома врача, ни каких-либо документов на аппарат она предоставить не смогла. А вместо премиальной клиники мы увидели просто арендованные кабинеты», — рассказала Марина Ильина.

На место происшествия прибыл и сам Курбан Омаров, который пытался защитить жену и уладить конфликт, однако Валерию все же увезли в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Позже в рабочем аккаунте Валерии Омаровой в социальных сетях появилась публикация, в которой утверждается, что информация о ее задержании не соответствует действительности.

«Вчера на кабинет Валерии был совершен силовой налет группы блогеров, заблокировавших помещение ради создания хайп-контента. Заявления по факту незаконного лишения свободы и самоуправства зарегистрированы в ОВД Замоскворечье. Информация в СМИ о „задержании“ — фейк: Валерия исключительно по собственной инициативе приехала в отдел для привлечения нападавших к ответственности», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что у Валерии Омаровой есть профильное медицинское образование, а ее деятельность ведется в соответствии с законодательством.

Ранее было предотвращено покушение на убийство блогера Марины Ильиной. По версии следствия, заказчицей является владелица салона красоты в Нижнем Новгороде.

Как писал 5-tv.ru, Курбан Омаров и Валерия тем временем стали родителями сына Адама. Спустя год после рождения ребенка супруги впервые показали его лицо.

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