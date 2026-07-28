В Госдуме предложили установить единые часы тишины по всей России

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили установить единые требования к проведению шумных работ в жилых помещениях во всех регионах России. Законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента, следует из текста документа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авторы инициативы предлагают запретить выполнение работ, создающих шум в жилых помещениях, с 22:00 до 8:00 по местному времени. Сейчас такие ограничения устанавливаются региональными законами и могут отличаться в разных субъектах страны.

Новые правила планируется распространить на строительные и ремонтные работы, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, включая работы на стройплощадках рядом с жилыми домами, а также ремонт в квартирах и нежилых помещениях многоквартирных домов. Также нормы могут коснуться содержания общего имущества и благоустройства придомовых территорий.

Инициатива внесена при поддержке вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. В партии «Новые люди» считают, что принятие законопроекта поможет защитить жителей от слишком раннего начала шумных работ, сделать графики подрядчиков и управляющих компаний более понятными, а также снизить количество жалоб и судебных разбирательств.

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