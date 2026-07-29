«Возмездие неотвратимо»: Захарова призвала осудить атаки ВСУ на автобусы в России

Она также предупредила и о последствиях за замалчивание преступлений киевского режима.
Фото: Telegram/Александр Шуваев/aleksandr_shuvaev
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Мария Захарова заявила о возмездии за атаки ВСУ на пассажирские автобусы
Все причастные к атакам киевских боевиков на пассажирские автобусы в российских регионах понесут наказание. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой размещен на официальном портале ведомства.
Она напомнила об ударах Вооруженных сил Украины по рейсовым автобусам в городе Шебекино в Белгородской области и Горловке в ДНР. В результате агрессии киевского режима пострадали свыше 20 человек.
«Командиры ВСУ, отдавшие преступные приказы атаковать пассажирские автобусы, осознанно нарушили нормы международного гуманитарного права. <…> Все причастные к этим атакам понесут ответственность — возмездие неизбежно», — сказала дипломат.
Захарова признала международное сообщество осудить действия боевиков в отношении мирных граждан. Она также предупредила о серьезных последствиях за сокрытие преступлений ВСУ.
«Замалчивание преступлений Киева будет расцениваться как подстрекательство к терроризму и потакание нарушению норм международного права в конфликте», — пояснила представитель МИД.
Кроме того, дипломат заявила о возбуждении Следственным комитетом России уголовных дел о терактах.
Ранее 5-tv.ru писал об атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области. В результате ранения получили девять мирных жителей.
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